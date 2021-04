Geschreven door Jessica Westdijk 08 apr 2021 om 10:04

Klaas Jan Huntelaar gaf afgelopen winter aan dat hij bezig was aan zijn laatste seizoen als voetballer. In januari vertrok hij uiteindelijk naar zijn andere liefde, Schalke 04, in de hoop dat hij die club kon behoeden voor degradatie.

Dat lijkt een verloren zaak: Schalke 04 staat stijf laatste, met maar liefst 13 punten achterstand op een plek waarbij de club niet direct degradeert. Er zijn nog 7 duels te spelen. Huntelaar speelde sinds zijn terugkeer nog nauwelijks, hij stond lang aan de kant met een blessure. Afgelopen weekend tegen Bayer Leverkusen speelde hij wel weer en was hij ook trefzeker, maar Schalke 04 verloor alsnog.

De huidige situatie is natuurlijk niet waar Huntelaar op gehoopt had en dat lijkt hem aan het twijfelen te hebben gebracht over het einde van zijn carrière. “De uitspraken over het einde van mijn carrière deed ik bij Ajax”, vertelt hij in gesprek met Kicker. “In mijn hoofd zit ik bij de actuele situatie. Je weet maar nooit.” Schalke 04 zou graag nog een jaar met de spits doorgaan.