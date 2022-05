Geschreven door Idse Geurts 24 mei 2022 om 11:05

Klaas-Jan Huntelaar heeft maandagavond bevestigt dat Brian Brobbey op het verlanglijstje van Ajax staat. Dit meldde de oud-spits bij het Ziggo-programma Rondo. Brobbey wordt sinds januari gehuurd van RB Leipzig en heeft zich zeker bewezen bij Ajax. De jonge spits heeft meerdere belangrijke doelpunten gemaakt en was dus enorm belangrijk voor het binnenhalen van de 36e landstitel.

“Natuurlijk speelt er wat. Er zijn genoeg spelers die voor ons een speerpunt zijn, ook Brian Brobbey. Maar Brian is net zelf weggegaan naar Leipzig en we gaan kijken hoe dat te rijmen valt”, stelt Huntelaar. Hoewel Ajax Brobbey graag terug wil kopen, moet het toch pijnlijk zijn voor de Amsterdammers. Vorig jaar vertrok Brobbey immers transfervrij naar Duitsland, waardoor Ajax nu een miljoenenbedrag voor de spits moet neerleggen. Desondanks laat Huntelaar weten dat deze situatie niet meespeelt in de besluitvorming om Brobbey definitief terug te kopen. “Natuurlijk speelt dat niet mee. Het gaat om kwaliteit, maar het moet wel te rijmen zijn met elkaar”, benadrukt Huntelaar.

Volgens Huntelaar ziet Brobbey nu zelf ook in dat hij vorige zomer een verkeerde keuze heeft gemaakt door naar Leipzig te vertrekken. “Het is voor een talent het belangrijkste dat je op het juiste moment weggaat. In mijn ogen is hij te vroeg weggegaan. Ik denk dat hij dat zelf indirect ook zegt, omdat hij weer is teruggekomen”, besluit de oud-spits.