Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Huntelaar open over gezondheid: "De maanden daarna waren heftig"

Arthur
Klaas-Jan Huntelaar
Klaas-Jan Huntelaar Foto: © Pro Shots

Klaas-Jan Huntelaar heeft een update gegeven over zijn gezondheid. De voormalig spits van Ajax kampte met een burn-out, maar is inmiddels langzaam aan het herstellen. Dat vertelt hij in de Pak Schaal Podcast.

Na zijn actieve carrière probeerde Huntelaar een plek te vinden binnen de organisatie van Ajax. Aanvankelijk zou hij meelopen met Gerry Hamstra om het vak te leren en uiteindelijk door te groeien richting technisch directeur. Dat liep echter anders. "Ik zou gaan stagelopen bij Gerry Hamstra en daar zou ik het vak van gaan leren. Zo ben ik eigenlijk begonnen. Maar er gingen zoveel mensen weg, het was één grote chaos", vertelt Huntelaar.

Door de onrust binnen Ajax kreeg Huntelaar steeds meer op zijn bord. Uiteindelijk moest hij zijn werkzaamheden neerleggen vanwege een burn-out. "Het gaat langzaam beter. Ik maak langzaam stappen en probeer weer dingen te doen", geeft de voormalig spits een update. "Eerst had ik daar geen energie voor, nu merk ik dat ik weer de goede kant op ga. Ik probeer ervan te genieten."

Huntelaar vertelt dat het op een gegeven moment helemaal niet meer ging. "Ik was echt gewoon knock-out. Ik kon niks meer. Ik lag in bed en keek naar één punt. Ik kon me niet meer focussen op wat er om me heen gebeurde, toen hebben we gezegd: nu is het te ver en moet je even rust pakken."

Volgens Huntelaar stapelden de verantwoordelijkheden zich in Amsterdam steeds verder op. "De laatste fase voelde je: er gaan zoveel mensen weg, wie gaat het oppakken? Er kwam een window aan en Mislintat was net weg. Het was niet bekend wie het ging oppakken. Eigenlijk moest je het oppakken, maar je was ook niet echt aangesteld. Op een gegeven moment ging bij mij het licht uit en dacht ik: hoe nu verder? Toen kwam ik thuis. Uitgeschakeld en klaar, echt op één moment."

De periode daarna was zwaar voor Huntelaar. "De maanden daarna waren heftig", vervolgt hij. "Het voelde alsof je was afgepeld als een ui. Helemaal moe. Het was echt verschrikkelijk. Ik heb ook vier kinderen rondlopen, dus het was wel heftig." Inmiddels kijkt Huntelaar weer positiever naar de toekomst. "Maar het is goed om het te verwerken en erover te praten. Nu ben ik weer de goede kant op aan het gaan, dat is wel lekker. Uiteindelijk zal het me misschien verder gaan brengen."

Gerelateerd:
Louis van Gaal

Louis van Gaal krijgt juridisch advies: "Hij verdient eerherstel"

0
Wim Kieft

Wim Kieft kijkt naar Ajacied: "Dat was echt niet normaal"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Klaas-Jan Huntelaar
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Louis van Gaal krijgt juridisch advies: "Hij verdient eerherstel"

Wim Kieft kijkt naar Ajacied: "Dat was echt niet normaal"

Huntelaar open over gezondheid: "De maanden daarna waren heftig"

'Vermoedelijke opstelling Oranje: Xavi voert 2 wijzigingen door'

Theo Janssen succesvol bij amateurs: "Hoeft bijna niks te doen"

Oud-Ajacied wijst naar Van 't Schip: "Nederland moet oppassen"

Van Bommel vergeleken met oud-Ajacied: "Kwam daar niks voorbij"

'Uitleenbeurt Ajacied mislukt vooralsnog, speler op de bank in KKD'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws