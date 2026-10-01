Huntelaar open over gezondheid: "De maanden daarna waren heftig"
Klaas-Jan Huntelaar heeft een update gegeven over zijn gezondheid. De voormalig spits van Ajax kampte met een burn-out, maar is inmiddels langzaam aan het herstellen. Dat vertelt hij in de Pak Schaal Podcast.
Na zijn actieve carrière probeerde Huntelaar een plek te vinden binnen de organisatie van Ajax. Aanvankelijk zou hij meelopen met Gerry Hamstra om het vak te leren en uiteindelijk door te groeien richting technisch directeur. Dat liep echter anders. "Ik zou gaan stagelopen bij Gerry Hamstra en daar zou ik het vak van gaan leren. Zo ben ik eigenlijk begonnen. Maar er gingen zoveel mensen weg, het was één grote chaos", vertelt Huntelaar.
Door de onrust binnen Ajax kreeg Huntelaar steeds meer op zijn bord. Uiteindelijk moest hij zijn werkzaamheden neerleggen vanwege een burn-out. "Het gaat langzaam beter. Ik maak langzaam stappen en probeer weer dingen te doen", geeft de voormalig spits een update. "Eerst had ik daar geen energie voor, nu merk ik dat ik weer de goede kant op ga. Ik probeer ervan te genieten."
Huntelaar vertelt dat het op een gegeven moment helemaal niet meer ging. "Ik was echt gewoon knock-out. Ik kon niks meer. Ik lag in bed en keek naar één punt. Ik kon me niet meer focussen op wat er om me heen gebeurde, toen hebben we gezegd: nu is het te ver en moet je even rust pakken."
Volgens Huntelaar stapelden de verantwoordelijkheden zich in Amsterdam steeds verder op. "De laatste fase voelde je: er gaan zoveel mensen weg, wie gaat het oppakken? Er kwam een window aan en Mislintat was net weg. Het was niet bekend wie het ging oppakken. Eigenlijk moest je het oppakken, maar je was ook niet echt aangesteld. Op een gegeven moment ging bij mij het licht uit en dacht ik: hoe nu verder? Toen kwam ik thuis. Uitgeschakeld en klaar, echt op één moment."
De periode daarna was zwaar voor Huntelaar. "De maanden daarna waren heftig", vervolgt hij. "Het voelde alsof je was afgepeld als een ui. Helemaal moe. Het was echt verschrikkelijk. Ik heb ook vier kinderen rondlopen, dus het was wel heftig." Inmiddels kijkt Huntelaar weer positiever naar de toekomst. "Maar het is goed om het te verwerken en erover te praten. Nu ben ik weer de goede kant op aan het gaan, dat is wel lekker. Uiteindelijk zal het me misschien verder gaan brengen."
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Huntelaar open over gezondheid: "De maanden daarna waren heftig"
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