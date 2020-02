Geschreven door Jessica Westdijk 16 feb 2020 om 22:02

Aan het begin van dit seizoen had Klaas Jan Huntelaar nog geregeld een basisplaats, nu moet hij het vooral met invalbeurten doen. Ook tegen RKC viel Huntelaar in. Hij zag eerst nog een paar schoten naast of op de paal eindigen, maar pikte uiteindelijk toch zijn goaltje mee.

De 36-jarige spits staat daardoor toch alweer op 9 goals in de Eredivisie dit seizoen. Veronica Inside vroeg hem na afloop van het duel met RKC naar zijn rol: “Op de bank beginnen is nooit leuk. Maar of het vervelend is… ik ben geen zestien meer. Je doet het voor een goed aantal minuten”, aldus Huntelaar. Voorlopig lijkt Huntelaar best ‘een goed aantal minuten’ te krijgen van Ten Hag. In de Eredivisie kwam hij 15 keer in actie, in totaal 735 minuten. Gemiddeld is dat 49 minuten per wedstrijd. In Europees verband moet hij het met wat minder minuten doen: 210 verdeeld over 8 duels.

De spits is inmiddels bezig aan zijn derde seizoen sinds zijn terugkeer bij Ajax. In de zomer wordt hij 37 en nu het seizoen over de helft is, rijst dan ook weer de vraag: gaat hij nog een jaar door? Huntelaar antwoordt met een knipoog: “Ik heb niet zo heel veel toekomst. Ik bekijk het per jaar.”