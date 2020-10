Geschreven door Auke Kooreman 25 okt 2020 om 12:10

Historische overwinningen wat zegt dat nou precies rond deze tijd? De mannen die rond de tafel zaten bij de Eretribune laten weten dat het niet zo positief is voor de competitie. De coach en routinier waren wel erg blij met de monsterzege.

Als je als trainer of speler met 0-13 wint dan weet je dat de journalisten allemaal naar getal gaan vragen. Ten Hag was de winnende coach en had een makkelijke middag met de media. “Ten eerste was de gretigheid geweldig vandaag. Iedereen wilde erin en iedereen was opzoek naar goals”, vertelt hij op FOX Sports. Goals vonden de Amsterdammers makkelijk zaterdagmiddag. Erik ten Hag spreekt met respect naar de tegenstander, maar had ook zelf niet verwacht dat het 0-13 zou worden. De spelers hebben het moeilijk gemaakt voor aankomende dinsdag en de coach is er ook nog niet over uit wat de opstelling wordt.

Ajax staat na de overwinning op 6 uit 15. De Amsterdammers hebben de druk gelegd bij de concurrenten en kunnen zich volledig gaan focussen op Atalanta. De Italaanse ploeg had een iets mindere generale repetitie, maar dat was vorig week precies hetzelfde verhaal na de nederlaag tegen Napoli.

Klaas-Jan Huntelaar kon niet wachten totdat hij deel mocht nemen aan het historische duel. Hij kwam in de 70ste minuut erin en had na 6 minuten al 2 doelpunten gescoord. De 37-jarige is nog altijd net zo gretig als toen hij 18 was. Hij keek al paar keer naar zijn trainer en was erg blij dat hij 20 minuten mee mocht doen. Huntelaar scoorde zaterdagmiddag na 4 minuten een penalty, maar was zeker niet van plan de penalty af te geven aan Onana. “Dat is wel duidelijk. Als ik er één of twee in hebt liggen, dan is het wat anders, leuk voor de keeper. Maar eerst gewoon even doelpunten maken”, vertelt hij aan FOX Sports.