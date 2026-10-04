Huntelaar trots op Godts-deal: "Zo had ik het voor ogen"

Klaas-Jan Huntelaar kijkt met veel plezier terug op de transfer van Mika Godts naar Ajax. De voormalig technisch manager van de Amsterdammers was begin 2023 betrokken bij de komst van de Belg, die voor slechts vier ton werd overgenomen van KRC Genk. Inmiddels heeft Ajax Godts voor minimaal 45 miljoen euro verkocht aan Paris Saint-Germain.

"Dat vond ik echt leuk, zo’n jongen halen. Wij haalden hem toen voor vier ton op en uiteindelijk krijg je er een miljoenenbedrag voor, dat is kicken", vertelt Huntelaar in de Ajax-podcast Pak Schaal. Voor de voormalig spits zit de voldoening echter niet alleen in de financiële winst. Vooral het traject dat Godts bij Ajax heeft afgelegd, stemt hem tevreden.

"Via Jong Ajax zo die stappen maken en uiteindelijk integreren in het eerste. Zo had ik het voor ogen met veel meer spelers", legt Huntelaar uit. "In die leeftijdscategorie kun je heel veel jongens naar de club toe halen, ervoor zorgen dat ze dat traject ingaan en uiteindelijk succesvol worden." Godts groeide uiteindelijk uit tot een vaste waarde bij Ajax en kwam tot 115 officiële wedstrijden, waarin hij 26 keer scoorde en 28 assists gaf.