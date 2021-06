Geschreven door Jessica Westdijk 03 jun 2021 om 14:06

Begin dit jaar verliet Klaas Jan Huntelaar halsoverkop voor Schalke 04. De 37-jarige spits hoopte zijn tweede liefde in de Bundesliga te houden, ondanks een lastige uitgangspositie.

Dat lukte niet, Schalke 04 degradeerde naar de Tweede Bundesliga. Huntelaar had een aflopend contract en de club maakte donderdagmiddag bekend dat dat contract niet wordt verlengd. “Met het oog op ons huidige budget en de opbouw van de selectie, hadden we geen andere keuze. Daar moeten we eerlijk in zijn”, vertel Peter Knäbel, technisch directeur van de club op hun website.

Het bericht doet vermoeden dat Huntelaar zelf toch nog niet van plan was een punt achter zijn carrière te zetten. Toen hij nog bij Ajax onder contract stond, gaf hij aan dat dit zijn laatste seizoen als profvoetballer was. Nu lijkt de deur voor nog een jaar profvoetbal nog open te staan. Maar bij welke club dat dan zal zijn, is dus nog even de vraag.