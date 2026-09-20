Huntelaar vertelt over breekpunt bij Ajax: "Dat heeft mij genekt"

Klaas-Jan Huntelaar heeft uitgebreid teruggeblikt op de zware burn-out die eind 2023 leidde tot zijn vertrek bij Ajax. De voormalig Oranje-international verdween daarna grotendeels uit de openbaarheid en is nog altijd bezig met zijn herstel. Vooral de overgang van het leven als profvoetballer naar een kantoorbaan bij Ajax bleek ingrijpend.

"Het had niet met een bepaalde druk te maken, daar kun je wel mee omgaan. Het was vooral een andere manier van werken die mij genekt heeft. Als voetballer ben je gewoon je hobby aan het uitoefenen. Dan ben je vrij in je koppie en ontspannen", vertelt Huntelaar in Sportnieuws.nl Padelpraat.

Huntelaar maakte vanaf maart 2022 deel uit van de technische organisatie van Ajax. Het dagelijkse werk in de Johan Cruijff ArenA begon hem na verloop van tijd steeds zwaarder te vallen. "Het werd op een gegeven moment écht werken, terwijl je eigenlijk gewoon lekker buiten wilde zijn. Nu bleef mijn telefoon constant afgaan… Dat had ik in mijn tijd als voetballer nooit. Dan was je af en toe aan het netwerken, maar het merendeel van de tijd was je gewoon lekker aan het voetballen."

Uiteindelijk bereikte Huntelaar een punt waarop het niet langer ging. "Ik was ineens helemaal van de planeet. Ik had de focus op één ding en zag de rest om mij heen niet meer. Ik was eigenlijk gewoon knock-out", gaat de oud-spits verder.

Inmiddels gaat het langzaam beter met Huntelaar, al heeft het herstel veel tijd gekost. "Ik ben nu fysiek weer aan het opbouwen, nadat ik twee jaar lang bijna niets heb gedaan. In het begin kon ik helemaal niets, zelfs niet padellen."