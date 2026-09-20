Huntelaar vertelt over breekpunt bij Ajax: "Dat heeft mij genekt"
Klaas-Jan Huntelaar heeft uitgebreid teruggeblikt op de zware burn-out die eind 2023 leidde tot zijn vertrek bij Ajax. De voormalig Oranje-international verdween daarna grotendeels uit de openbaarheid en is nog altijd bezig met zijn herstel. Vooral de overgang van het leven als profvoetballer naar een kantoorbaan bij Ajax bleek ingrijpend.
"Het had niet met een bepaalde druk te maken, daar kun je wel mee omgaan. Het was vooral een andere manier van werken die mij genekt heeft. Als voetballer ben je gewoon je hobby aan het uitoefenen. Dan ben je vrij in je koppie en ontspannen", vertelt Huntelaar in Sportnieuws.nl Padelpraat.
Huntelaar maakte vanaf maart 2022 deel uit van de technische organisatie van Ajax. Het dagelijkse werk in de Johan Cruijff ArenA begon hem na verloop van tijd steeds zwaarder te vallen. "Het werd op een gegeven moment écht werken, terwijl je eigenlijk gewoon lekker buiten wilde zijn. Nu bleef mijn telefoon constant afgaan… Dat had ik in mijn tijd als voetballer nooit. Dan was je af en toe aan het netwerken, maar het merendeel van de tijd was je gewoon lekker aan het voetballen."
Uiteindelijk bereikte Huntelaar een punt waarop het niet langer ging. "Ik was ineens helemaal van de planeet. Ik had de focus op één ding en zag de rest om mij heen niet meer. Ik was eigenlijk gewoon knock-out", gaat de oud-spits verder.
Inmiddels gaat het langzaam beter met Huntelaar, al heeft het herstel veel tijd gekost. "Ik ben nu fysiek weer aan het opbouwen, nadat ik twee jaar lang bijna niets heb gedaan. In het begin kon ik helemaal niets, zelfs niet padellen."
Sport speelt inmiddels weer een belangrijke rol in zijn leven. "Ik padel één keer per week, doe twee keer per week aan crossfit en train tweemaal met een personal trainer. En daarnaast ben ik weer begonnen met voetballen (35+ met vrienden, red.), dat is gewoon lekker", vervolgt Huntelaar.
Daarbij probeert de voormalig topspits ervoor te waken dat zijn competitieve instelling opnieuw de overhand krijgt. "Ik wil mezelf niet te veel pushen. Anders krijg je weer het topsportgevoel en wil je toch weer de beste zijn. Dan ga ik mezelf weer in de weg zitten…"
Een definitieve streep door een eventuele terugkeer in de voetballerij zet Huntelaar ondertussen niet. Ondanks de zware periode kijkt hij met plezier terug op zijn werkzaamheden in Amsterdam. "Ik vond het werk bij Ajax héél leuk", vertelt hij over zijn periode als assistent van technisch manager Gerry Hamstra en later Sven Mislintat.
Voorlopig ligt zijn prioriteit echter ergens anders. "Ik ben op dit moment alleen nog aan het herstellen…", besluit Huntelaar.
Huntelaar vertelt over breekpunt bij Ajax: "Dat heeft mij genekt"
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