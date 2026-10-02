Huntelaar vertelt over keuze voor Ajax: "Net iets meer dan Feyenoord"
Klaas-Jan Huntelaar heeft teruggeblikt op zijn keuze voor Ajax. De voormalig spits had eerder al bij PSV gespeeld, maar maakte vooral naam met zijn indrukwekkende cijfers bij sc Heerenveen. Met meer dan één doelpunt per wedstrijd speelde hij zich nadrukkelijk in de kijker bij de Nederlandse topclubs.
In de Pak Schaal Podcast van Voetbal International vertelt Huntelaar dat zijn voorkeur destijds duidelijk bij Ajax lag. "Ik had wel een voorkeur voor Ajax. Dat was altijd al. Ik wilde het liefste bij Ajax spelen. Als jonge jongen was ik fan van Ajax. Ik wilde graag die stap richting Ajax maken, omdat Ajax aanvallend voetbal speelt. Ik denk net iets meer dan Feyenoord. Voor mij was het wel duidelijk dat ik die stap wilde maken."
Toen Ajax zich daadwerkelijk meldde, kwam Huntelaar met verschillende belangrijke personen binnen de club om tafel te zitten. "Wie er toen belde? Je had Martin van Geel, hij was technisch directeur. En je had Maarten Fontein. De trainer was Danny Blind. Met die drie hadden we een gesprek."
Na zijn overstap voelde Huntelaar direct de druk om ook in Amsterdam zijn doelpunten te gaan maken. Als spits wilde hij zo snel mogelijk laten zien waarom Ajax hem had gehaald. "Snel je doelpunt maken, dat wil je eigenlijk. Als je drie wedstrijden niet scoort, dan voel je al een beetje die druk voor jezelf. Van: je hebt nog niet gescoord... Dat moest er wel snel af."
Die spanning verdween uiteindelijk in één klap. Tegen RBC Roosendaal vond Huntelaar vier keer het net. "Gelukkig kwam toen de ketchupfles. Toen scoorde ik vier keer tegen RBC. Toen wist ik van: nu heb ik de modus gevonden."
Huntelaar vertelt over keuze voor Ajax: "Net iets meer dan Feyenoord"
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