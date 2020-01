Geschreven door Mitch Marinus 09 jan 2020 om 23:01

Hoofdtrainer Erik ten Hag kan de komende weken niet beschikken over Klaas- Jan Huntelaar. De spits, waarvan de teller in de competitie op acht doelpunten staat, heeft last van een achillespeesblessure. In gesprek met VI vertelt Ten Hag: “Tegen ADO Den Haag speelde hij niet en de klachten zijn in de winterstop niet opgelost.”

“Het kan drie weken duren, maar ook langer. Klaas- Jan is een super belangrijke speler voor ons en zolang die klachten er zijn, kunnen wij dat niet blijven forceren”, vertelt Ten Hag.