Geschreven door Jessica Westdijk 30 mrt 2020 om 11:03

Het zou zomaar kunnen dat Klaas Jan Huntelaar zijn laatste wedstrijd als profvoetballer al gespeeld heeft. De spits is 36 en heeft een aflopend contract bij Ajax.

Hij is er nog niet over uit of hij doorgaat: “Voor mij spoken er dus drie opties door mijn hoofd: of stoppen, of door bij Ajax, of bij een andere club. Of Ajax verder wil, geen idee”, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. Zijn kinderen hopen in ieder geval dat hij nog door gaat met voetballen.

Huntelaar is er in ieder geval van overtuigd dat hij het niveau nog makkelijk aan kan: “Ik zal je zeggen, en dat moet je niet verkeerd opvatten, maar als ik alle wedstrijden had gespeeld, had ik nu bovenaan de topscorerslijst gestaan. Die overtuiging heb ik. Moet ook. De drive om elke dag te willen winnen, de beste willen zijn. Volgens mij is dat bepalend hoelang je het volhoudt.” In de Eredivisie kwam Huntelaar dit seizoen 18 keer in actie, geregeld als invaller. Gemiddeld speelde hij 46 minuten per wedstrijd. Hij maakte daarin 9 goals. Als je dat afzet naar wedstrijden van 90 minuten, maakt hij gemiddeld nog altijd 1 goal per wedstrijd.