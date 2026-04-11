Huub Stevens: "Als Ajax óók maar iets meer weerstand zou bieden"

PSV is in de Eredivisie al jaren de dominante ploeg, maar volgens Huub Stevens moet de club nu ook in Europa een volgende stap zetten. De voormalig trainer en speler vindt dat de nationale competitie simpelweg te weinig weerstand biedt om internationaal structureel te kunnen pieken.

"Het feit dat PSV zo'n straatlengte voorsprong heeft in de Nederlandse competitie zegt ook iets over het verschil met het internationale niveau", stelt Stevens in gesprek met Voetbal International. Volgens hem ligt daar een duidelijk probleem. "Het probleem is dat je in Nederland te weinig wedstrijden speelt die er echt toe doen." 

"Daardoor kun je weer een overschatting krijgen van je eigen kwaliteiten, omdat je die tegenstand alleen in Europa krijgt en onvoldoende in Nederland." PSV bereikte vorig seizoen nog de achtste finales van de Champions League, maar werd daarin uitgeschakeld door Arsenal. Dit seizoen lukte het de Eindhovenaren niet om die prestatie te evenaren.

Stevens denkt dat meer concurrentie in eigen land PSV direct zou helpen. "Als er meer concurrentie zou zijn in de Nederlandse competitie, zou dat PSV al flink helpen. Als Ajax of Feyenoord óók meer weerstand biedt, dan zou PSV verder in Europa kunnen komen omdat er meer weerstand ontstaat, maar die clubs hebben weer hun eigen problemen", aldus Huub Stevens.

