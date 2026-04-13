Huub Stevens analyseert: "Als Ajax óók meer weerstand biedt..."

Stefan
Huub Stevens
Huub Stevens Foto: © BSR Agency

Huub Stevens weet natuurlijk ook dat PSV dit seizoen met een gigantische voorsprong kampioen van Nederland is geworden. De voormalig Oranje-international denkt echter ook dat he niet direct een goede zaak is dat concurrenten als Ajax en Feyenoord zo weinig tegenstand hebben weten te bieden.

"Het feit dat PSV zo’n straatlengte voorsprong heeft in de Nederlandse competitie zegt ook iets over het verschil met het internationale niveau", vertelt Stevens in Voetbal International. "Het probleem is dat je in Nederland te weinig wedstrijden speelt die er echt toe doen. Daardoor kun je weer een overschatting krijgen van je eigen kwaliteiten, omdat je die tegenstand alleen in Europa krijgt en onvoldoende in Nederland."

"Als er meer concurrentie zou zijn in de Nederlandse competitie, zou dat PSV al flink helpen", vervolgt hij. "Als Ajax of Feyenoord óók meer weerstand biedt, dan zou PSV verder in Europa kunnen komen omdat er meer weerstand ontstaat, maar die clubs hebben weer hun eigen problemen. Kijk even naar hoeveel wisselingen daar in de afgelopen jaren zijn geweest."

"Uiteindelijk heeft iedereen last van het gebrek aan concurrentie, maar met Peter Bosz heeft PSV in ieder geval een trainer met wie het de ambities kan waarmaken", gaat de voormalig voetballer van de Eindhovense club verder. "Dat hij zijn contract verlengd heeft, vind ik een goede zaak, want daarmee creëer je rust, vertrouwen en duidelijkheid."

"Natuurlijk kun je zeggen dat trainers een bepaalde houdbaarheid hebben en dat er soms vernieuwing nodig is in en rondom een elftal. Maar als er geen reden is om iets te veranderen, dan hoef je dat ook niet te doen. En bij PSV is die reden er niet", aldus Stevens.

