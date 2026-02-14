Huub Stevens haalt uit naar Ajax: "Dan wordt PSV weer beter"

"Het is in elk geval heel goed voor PSV. Maar die andere clubs hoeven zich toch niet bij voorbaat neer te leggen bij de dominantie in Eindhoven? Kom op zeg", reageert Stevens in gesprek met Voetbal International. "De anderen moeten PSV juist als graadmeter zien. Concurrentie maakt iedereen beter."

"Feyenoord, Ajax, AZ en FC Twente moeten allemaal de lat flink omhoog leggen", meent hij. "Dan wordt PSV ook weer beter, en het Nederlands voetbal in totaliteit ook. En daar is het uiteindelijk allemaal om te doen. Want nu gaat het niveau naar beneden in plaats van omhoog. Neem bijvoorbeeld AZ - FC Twente voor de beker."

Stevens heeft zich verbaasd over het duel dat AZ na verlenging met 2-1 wist te winnen. "Iedereen heeft het over dat Twente niet scoort met zoveel doelpogingen. Terecht hoor, maar ik zie zoveel fouten. Hoe is dat mogelijk?, denk ik dan. Een bal die niet in de loop, maar achter iemand wordt gespeeld. Of niet met de juiste snelheid. Daardoor veel duels. Technisch gewoon niet goed", ziet hij.

"Het zijn maar kleinigheden, maar vaak met grote gevolgen voor het spel", vervolgt de oud-trainer. "Sorry hoor, dit zijn toch professionals. Er mag echt meer geëist worden, vind ik. Zeker als het er wél in zit, de spelers moeten het ook van zichzelf eisen om iedere dag beter te worden."