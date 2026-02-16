Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Huub Stevens kritisch op Ajax: "Nederlandse clubs hebben gefaald"

Stefan
Huub Stevens
Huub Stevens Foto: © Pro Shots

Huub Stevens vindt het teleurstellend dat er geen enkele Nederlandse ploeg de competitiefase van de Champions League of Europa League heeft weten te overleven. Ook Ajax is Europees gezien uitgeschakeld.

"Dat is toch ongelooflijk teleurstellend, dat niemand die competitiefase heeft overleefd? Dat heeft met kwaliteit te maken", reageert Stevens in Voetbal International. "Maar PSV heeft die kwaliteit juist wél, anders sta je niet zeventien punten los in de competitie. Als Bayern sterspelers als Kane op de bank laat beginnen, is dat wel hét moment, vind ik. Dan moet je dat uitbuiten."

"PSV zal na dit seizoen weer goede spelers kwijtraken, maar daar krijgen ze veel geld voor", gaat de voormalig PSV'er verder. "Ze moeten dan goede vervangers halen en verder investeren in de jeugd om die volgende stappen wél te kunnen zetten."

"Dat Go Ahead niet door is, oké, die hebben het zelfs nog goed gedaan. Maar de rest niet. Kijk waar ze stonden op de ranglijst. De Nederlandse clubs hebben gefaald, zo eerlijk moeten we zijn. We raken die tweede Champions League-plaats kwijt en dat is doodzonde", aldus Stevens.

Ajax wedstrijden Champions League
