Huub Stevens kritisch op Ajax: "Vis begint te stinken aan de kop"

Ajax en Feyenoord draaien geen topseizoen en Stevens heeft daar een duidelijke verklaring voor. "Ze hebben mij weleens gezegd: een vis begint te stinken aan de kop. Die uitspraak gaat op bij zowel Feyenoord als Ajax", vertelt hij aan Voetbal International. "Als het boven in een club rot, dan werkt dat altijd door naar beneden. Die negatieve spiraal naar beneden stopt niet als het in de leiding niet rustig wordt. Zorg dat je het bovenin voor elkaar hebt, want dan heeft de rest van de club niets te melden."

Volgens Stevens is PSV daarin een mooi voorbeeld voor de concurrentie. "Marcel Brands, Earnest Stewart en Peter Bosz, prima toch? Sterke financiële man met Robert van der Wallen in de rvc en je bent klaar. Niemand in de club kan iets opmerken bij zoveel eenheid en rust", aldus Stevens. "Maar bij Ajax is het al heel lang onrustig, zoveel wisselingen. Bij Feyenoord moest de trainer weg en gaat het nu ook niet goed. En dat is doodzonde, want het gaat ten koste van het Nederlandse voetbal, zo hebben we gezien."