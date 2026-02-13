Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Huub Stevens kritisch op Ajax: "Vis begint te stinken aan de kop"

Max
bron: Voetbal International
Huub Stevens
Huub Stevens Foto: © Pro Shots

Huub Stevens is lyrisch over de directie van PSV. Volgens de voormalig speler en trainer speelt dat een grote rol in de voorsprong op Ajax en Feyenoord. 

Ajax en Feyenoord draaien geen topseizoen en Stevens heeft daar een duidelijke verklaring voor. "Ze hebben mij weleens gezegd: een vis begint te stinken aan de kop. Die uitspraak gaat op bij zowel Feyenoord als Ajax", vertelt hij aan Voetbal International. "Als het boven in een club rot, dan werkt dat altijd door naar beneden. Die negatieve spiraal naar beneden stopt niet als het in de leiding niet rustig wordt. Zorg dat je het bovenin voor elkaar hebt, want dan heeft de rest van de club niets te melden."

Volgens Stevens is PSV daarin een mooi voorbeeld voor de concurrentie. "Marcel Brands, Earnest Stewart en Peter Bosz, prima toch? Sterke financiële man met Robert van der Wallen in de rvc en je bent klaar. Niemand in de club kan iets opmerken bij zoveel eenheid en rust", aldus Stevens. "Maar bij Ajax is het al heel lang onrustig, zoveel wisselingen. Bij Feyenoord moest de trainer weg en gaat het nu ook niet goed. En dat is doodzonde, want het gaat ten koste van het Nederlandse voetbal, zo hebben we gezien."

Het laatste Ajax Nieuws Huub Stevens
