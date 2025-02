Huub Stevens waarschuwt PSV: "Bij Ajax pakken ze wel de punten"

Huub Stevens is bijzonder kritisch op de wijze waarop PSV momenteel voor de dag komt. In de Champions League loopt het allemaal prima, maar nationaal kunnen de Eindhovenaren totaal geen potten breken.

"PSV maakt nog steeds een kans op de titel, maar dan zullen ze anders voor de dag moeten komen", vertelt Stevens aan Omroep Brabant. "Ajax speelt niet super, maar ze pakken wél de punten. Slechte wedstrijden moet je winnen als je kampioen wilt worden. Ze treffen elkaar nog in Eindhoven, dat wordt een belangrijke wedstrijd."

"Als ze zich plaatsen voor de Champions League is dat een goede zaak, maar als je weet wat PSV kan, dan brengen ze te weinig in de competitie", gaat het icoon van de Eindhovense club verder. "Als de instelling de reden is, dan moeten spelers bij zichzelf te rade gaan. Dat voelt een ploeg direct, zeker een ploeg die niet fantastisch voetbalt."

"Ik krijg soms een bepaalde indruk als ik enkele jongens zie reageren op of buiten het veld. Als de instelling op een training een keer wat minder is, kan ik me dat nog voorstellen. Maar in een wedstrijd mag dat echt niet, tegen welke tegenstander dan ook. Als het niet lukt of je staat verkeerd, dan doet het maar even pijn om extra meters te lopen."