Huurling keert terug naar Ajax: "Enorm bedankt voor dit seizoen"
Dies Janse heeft afscheid genomen van FC Groningen. De huurling keert na een seizoen in het noorden weer terug naar Ajax.
Janse werd het afgelopen seizoen door FC Groningen gehuurd van Ajax en was een zeer gewaardeerde kracht in de achterhoede van Dick Lukkien. De jonge verdediger blonk regelmatig uit en kan terugblikken op een uitstekend debuutjaar in de Eredivisie.
Een langere samenwerking met FC Groningen lijkt er echter niet in te zitten. Maandag nam Janse met een videoboodschap afscheid van de supporters. "Beste Groningers, enorm bedankt voor dit seizoen. Het was me een waar genoegen", zo laat hij weten. "Helaas eindigt het hier, maar ik kom zeker snel weer een keer terug in de Euroborg om samen met jullie naar het geweldige team te kijken. Ik vond het erg leuk."
Het twintigjarige jeugdproduct van Ajax keert terug naar Amsterdam, waar hij nog tot medio 2029 vastligt. Het is afwachten of Janse volgend seizoen wel bij Ajax speelt. Naar verluidt is er buitenlandse interesse voor de Zeeuw, waaronder van Club Brugge.
