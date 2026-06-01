Huurling keert terug naar Ajax: "Enorm bedankt voor dit seizoen"

Janse werd het afgelopen seizoen door FC Groningen gehuurd van Ajax en was een zeer gewaardeerde kracht in de achterhoede van Dick Lukkien. De jonge verdediger blonk regelmatig uit en kan terugblikken op een uitstekend debuutjaar in de Eredivisie.

Een langere samenwerking met FC Groningen lijkt er echter niet in te zitten. Maandag nam Janse met een videoboodschap afscheid van de supporters. "Beste Groningers, enorm bedankt voor dit seizoen. Het was me een waar genoegen", zo laat hij weten. "Helaas eindigt het hier, maar ik kom zeker snel weer een keer terug in de Euroborg om samen met jullie naar het geweldige team te kijken. Ik vond het erg leuk."