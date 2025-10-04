Huurling Vitezslav Jaros ziet transferwaarde naar toppunt stijgen

Vitezslav Jaros heeft zich dit seizoen onder trainer John Heitinga ontpopt tot eerste doelman van Ajax. Zijn goede prestaties zijn ook terug te zien in zijn gestegen transferwaarde.

Jaros is dit seizoen onomstreden onder de lat bij de Amsterdammers. De Tsjech wordt dit seizoen gehuurd van Liverpool en in Engeland zullen ze ook blij zijn met de prestaties van de goalie, zijn transferwaarde is in het afgelopen jaar namelijk met twee miljoen gestegen. Dat is te zien in de statistieken van Transfermarkt.nl.

Waar Jaros zo'n half jaar geleden nog 4 miljoen euro waard was, is dat nu al gestegen naar 6 miljoen euro. Dit is tevens de hoogste transferwaarde die de goalie ooit heeft vertegenwoordigd.

Voor zijn tijd bij Liverpool kwam de doelman uit voor St. Patricks, Notts County, Stockport en Sturm Graz.