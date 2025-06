Huwelijkscrisis De Ligt: "Overdreven 'spiriwiri-gehalte' Annekee"

RealityFBI heeft op Instagram nieuwe details gedeeld over de vermeende huwelijksproblemen tussen Matthijs de Ligt en zijn vrouw Annekee Molenaar. Het koppel zou dit weekend een groot huwelijksfeest geven in Italië, maar dat is op het laatste moment geannuleerd wegens “familieomstandigheden”. Onder anderen PSV’er Joey Veerman is hierdoor gedupeerd.

De Ligt en Annekee trouwden in juni 2024, vlak voor het EK in Duitsland. Destijds hielden ze de ceremonie bewust klein vanwege de voorbereiding op het toernooi. Het was de bedoeling om deze zomer alsnog groots uit te pakken in het buitenland. Die plannen zijn echter enkele weken geleden stilletjes van tafel geveegd, meldde het juicekanaal eerder al. "Er wordt gesuggereerd dat er spanningen in de relatie spelen", schreef RealityFBI toen.

De verdediger van Manchester United wordt momenteel gespot op Barbados, waar hij vakantie viert met ploeggenoot Joshua Zirkzee. Waar Annekee zich bevindt, is volgens het kanaal onduidelijk. Wel zou ze 'een paar dagen geleden' nog gezien zijn met Jetteke van Lexmond, die op het kanaal omschreven wordt als haar "holi-bestie".

RealityFBI komt nu met meer informatie over de mogelijke spanningen binnen het huwelijk. "Een aantal bronnen laat weten dat er toch wat kinkjes in de kabel zitten in het huwelijk", schrijft het kanaal in een Instagram Story. "Blijkbaar zou Matthijs het overdreven 'spiriwiri-gehalte' van Annekee niet langer trekken, daar zou dus de crux zitten."

Hoewel het feest niet doorgaat, zijn sommige gasten toch naar Italië afgereisd. "Verschillende personen op de gastenlijst moesten een flinke teleurstelling slikken", aldus RealityFBI. Zij hadden hun vakantieplannen afgestemd op het nu geannuleerde huwelijksfeest.

PSV-middenvelder Joey Veerman is samen met zijn partner Chantalle Schilder alsnog richting Italië vertrokken. Vermoedelijk omdat het annuleren van de reis op korte termijn niet meer mogelijk was. Ook Kaj Gorgels en zijn partner Jessie Jazz Vuijk zijn naar het Zuid-Europese land afgereisd, evenals “een familielid van Matthijs.”