Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Hwang eerlijk over zijn verleden: "Hij wilde mij naar Ajax halen"

Arthur
In-Beom Hwang
In-Beom Hwang Foto: © Pro Shots

Inbeom Hwang heeft voor het eerst gereageerd op zijn transfer van Feyenoord naar FC Porto. De Zuid-Koreaanse middenvelder onthult dat trainer Francesco Farioli al jarenlang graag met hem wilde samenwerken.

De band tussen Hwang en Farioli gaat al enkele jaren terug. De Italiaanse oefenmeester probeerde hem eerder al naar Alanyaspor, OGC Nice en Ajax te halen, maar zonder succes. Bij FC Porto is het uiteindelijk alsnog tot een samenwerking gekomen. "Ik ken hem sinds 2020 of 2021, toen hij bij Alanyaspor werkte. Daarna wilde hij mij ook naar Nice halen en later naar Ajax, maar Feyenoord was hem toen voor. Nu krijg ik eindelijk de kans om met hem samen te werken. Hij is een trainer die ik enorm bewonder."

Ook blikte Hwang met een knipoog terug op de spannende titelstrijd van vorig seizoen in de Eredivisie, waarin Ajax en PSV streden om het kampioenschap. "Ik moet voorzichtig zijn met wat ik hierover zeg, omdat Ajax en Feyenoord grote rivalen zijn. Tijdens ons videogesprek herinnerde ik hem eraan dat wij geen kans meer hadden op de titel en PSV en Ajax er nog om streden. Destijds steunde ik Farioli, maar niet Ajax."

Gerelateerd:
De spelersbus van FK Vojvodina

Vojvodina met vertrouwen richting 'Ajax': "Gigant na gigant"

0
Hans Kraay junior

Kraay jr. enthousiast over Ajacied: "Lijkt niet op Messi, maar...

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Francesco Farioli
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Hedwiges Maduro in Amsterdam

Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

Grote zorgen om Frenkie de Jong: "Dan is het op vakantie gebeurd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Vojvodina met vertrouwen richting 'Ajax': "Gigant na gigant"

Hwang eerlijk over zijn verleden: "Hij wilde mij naar Ajax halen"

Kraay jr. enthousiast over Ajacied: "Lijkt niet op Messi, maar...

'Ajax gaat Marc-André ter Stegen dinsdag of woensdag presenteren'

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

'Bouwman is risico bij Ajax': "Zijn momenten van verslapping"

'Tadic niet naar Eredivisie en kiest voor totaal ander avontuur'

Ajax levert spelerslijst in: Godts op B-lijst, aankoop ontbreekt
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws