Hwang eerlijk over zijn verleden: "Hij wilde mij naar Ajax halen"
Inbeom Hwang heeft voor het eerst gereageerd op zijn transfer van Feyenoord naar FC Porto. De Zuid-Koreaanse middenvelder onthult dat trainer Francesco Farioli al jarenlang graag met hem wilde samenwerken.
De band tussen Hwang en Farioli gaat al enkele jaren terug. De Italiaanse oefenmeester probeerde hem eerder al naar Alanyaspor, OGC Nice en Ajax te halen, maar zonder succes. Bij FC Porto is het uiteindelijk alsnog tot een samenwerking gekomen. "Ik ken hem sinds 2020 of 2021, toen hij bij Alanyaspor werkte. Daarna wilde hij mij ook naar Nice halen en later naar Ajax, maar Feyenoord was hem toen voor. Nu krijg ik eindelijk de kans om met hem samen te werken. Hij is een trainer die ik enorm bewonder."
Ook blikte Hwang met een knipoog terug op de spannende titelstrijd van vorig seizoen in de Eredivisie, waarin Ajax en PSV streden om het kampioenschap. "Ik moet voorzichtig zijn met wat ik hierover zeg, omdat Ajax en Feyenoord grote rivalen zijn. Tijdens ons videogesprek herinnerde ik hem eraan dat wij geen kans meer hadden op de titel en PSV en Ajax er nog om streden. Destijds steunde ik Farioli, maar niet Ajax."
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