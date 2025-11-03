VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Ibrahim Afellay hard voor Ajax: "Dat mag je wel verwachten"

Max
bron: NOS Studio Sport
Ibrahim Afellay
Ibrahim Afellay Foto: © Pro Shots

SC Heerenveen pakte zaterdag een punt op bezoek bij Ajax. Ibrahim Afellay denkt dat de bezoekers uit Friesland er veel meer uit hadden kunnen halen. 

Ajax overtuigde opnieuw niet, maar SC Heerenveen was volgens Afellay veel te nederig en had er meer uit kunnen halen. "Heerenveen presteerde ver onder de maat. Ze hadden geen flauw idee welke mogelijkheden er lagen tegen dit Ajax", merkt hij op in NOS Studio Voetbal

Afellay is zeer kritisch op de ploeg van John Heitinga. "Je mag wel verwachten dat er bepaalde patronen in de opbouw komen. Je ziet geen enkele lijn, nog los van de kwaliteit", oordeelt de analist. "Ook als spelers het eigenlijk niet kunnen uitvoeren, zie je normaal nog bepaalde looplijnen. Maar niemand lijkt te weten wat de ander gaat doen."

