Ibrahim Afellay hekelt: "Je kunt jongens non-stop een kans geven..."

"Het feit dat we het dit jaar al zoveel over scheidsrechters hebben gehad: dat wil toch alles zeggen over het niveau?", vertelt Afellay in de uitzending van NOS Studio Voetbal. "Danny Makkelie is een van je beste scheidsrechters. Ik vind dat je de beste mensen op de belangrijkste wedstrijden moet zetten."

De voormalig PSV'er zag Higler dus schutteren in de Johan Cruijff Arena. AZ-verdediger Alexandre Penetra speelde in een tackle de bal, maar kreeg alsnog een tweede gele kaart. En daarom kon de VAR niet ingrijpen. Volgens Afellay is Higler voorlopig wel klaar. "Je kunt jongens non-stop een kans geven, maar het gaat om topsport. Als ze blijven falen, dan krijg je ieder week dit soort discussies."