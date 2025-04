Ibrahim Afellay lovend over jonge Ajacied: "Daar staat Ajax voor"

Afellay is lovend over Konadu. "Ik word hier vrolijk van: jongens uit de eigen opleiding die een kans krijgen", begint de oud-voetballer bij Studio Voetbal. "Daar staat Ajax voor. Dit is een jongen met mogelijkheden. Ik vind het mooi dat hij zich zo teruggeknokt heeft in de wedstrijd. Een bal van hem zijn ze nog aan het zoeken bij de cornervlag, maar hij vocht zich terug in de wedstrijd en was beslissend bij zijn basisdebuut in de Eredivisie."

De voormalig international maakte Konadu bij Oranje O19 mee, waar Afellay assistent-trainer was. "Ik ken hem zoals hij als beeld overkomt: hij is superspontaan, heeft een open blik en is heel leergierig. Hij kan hartstikke goed voetballen, maar staat ervoor open om te leren. Dat zijn goede voorwaarden. Je moet oppassen dat we hier niet allerlei verwachtingen gaan creëren, maar hij heeft potentie. Maar dat soort jongens moet je ook gewoon rustig hun ding laten doen."

Volgens Afellay kan de Ajacied zijn afwerktechniek wel verbeteren. "Maar hij is wel een heel goed aanspeelpunt in het meevoetballen. Hij is heel goed in het laten vallen van ballen voor opkomende spelers."