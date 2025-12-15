Pantelic Podcast
'Onthulling over Marc Overmars': "Niemand bij Ajax weet het!"
Ibrahim Afellay tipt drietal voor Ajax: "Een geweldenaar..."

Arthur
bron: Studio Voetbal
Ibrahim Afellay aan het werk als analyticus
Ibrahim Afellay aan het werk als analyticus Foto: © Pro Shots

Voormalig voetballer en huidig analist Ibrahim Afellay ziet momenteel drie middenvelders in de Nederlandse Eredivisie die volgens hem geschikt zouden zijn voor Ajax, Feyenoord of PSV. Hij is vooral enthousiast over Stije Resink (FC Groningen), Kodai Sano (NEC) en Gibson Yah (FC Volendam).

In het programma Studio Voetbal begint Afellay over Resink, die al de interesse van Ajax heeft gewekt. "Hij zoekt altijd gelijk naar voren toe. Hij zet goed druk, in zijn persoonlijke duels is hij sterk. Een goede functionele techniek", aldus Afellay. Ook oud-voetballer Van Hooijdonk toont zich enthousiast over Resink, maar nuanceert zijn oordeel. "Maar als we het over Ajax hebben, dan denk ik: aan het begin van het seizoen moest er een ervaren zes komen, toen kwam McConnell, maar dit (Resink, red.) is nog steeds geen ervaren zes."

Afellay blijft echter positief en ziet ook andere middenvelders die niet zouden misstaan bij een topclub. "Kodai Sano (22) is ook een geweldenaar. Dit is echt een goede speler", zegt hij over de Japanner van NEC. "Tweebenig, gelijk de oplossingen vooruit zoeken. Hij is een super belangrijke speler binnen de speelwijze van NEC. En zo heb je ook Gibson Yah (22) van FC Volendam", vervolgt Afellay. "Dat is ook gewoon een heel goede controlerende middenvelder. Er wordt vaak over de grens gekeken, naar buitenlandse jongens die veel duurder zijn, maar deze drie jongens kunnen absoluut een stap hogerop."

