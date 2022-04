Geschreven door Idse Geurts 01 apr 2022 om 09:04

Zlatan Ibrahimovic is inmiddels al achttien jaar vertrokken bij Ajax, maar de topspits koestert nog steeds warme gevoelens voor de club. Ook denkt Ibrahimovic na over een mogelijke terugkeer naar Amsterdam. Toch gaat het dan niet om een rentree als speler. Dit meldt de spits van AC Milan in het programma HLF8 van Johnny de Mol.

“Ik ben erg blij dat ik de Ajax-school heb gevolgd. Ik ben de speler die ik nu ben, omdat ik bij Ajax heb gezeten”, stelt Ibrahimovic. Een rentree bij Ajax sluit de Zweed ook niet uit. “Ajax is de club die me aan de wereld presenteerde. Daar ben ik erg dankbaar voor. Of ik ooit terug kan keren? Waarom niet? Niet om te spelen denk ik, ze zijn goed genoeg zonder mij. Op het veld hebben ze mij niet meer nodig. Ze zijn echt heel goed. Ze hebben het een paar jaar moeilijk gehad, maar inmiddels zijn ze terug waar ze horen”, besluit de spits.

Wellicht zien we Ibrahimovic dus ooit nog terug in een nieuwe functie bij Ajax. De supporters zullen hem in elk geval met open armen ontvangen.