Ibrahimovic duikt op in Hollands café: "Ze herkenden hem eerst niet"
Zlatan Ibrahimovic dook deze week plots op in Wijdewormer. De oud-spits van Ajax kwam voor een lunch in een restaurant samen met een vriend. De eigenaresse van het restaurant heeft tegenover NH Nieuws haar ervaringen over het bezoek gedeeld.
De Zweed schoof aan in café-brasserie Het Heerenhuis in Wijdewormer. Eigenaresse Nelly Molenaar was zelf niet aanwezig. "Ik kreeg de foto doorgestuurd in de groepsapp", zegt eigenaresse Nelly Molenaar tegenover het medium. "Ik was er niet, maar hoorde natuurlijk meteen wie er binnen zat."
Toch duurde het even voor het personeel doorhad wie Ibrahimovic was. "In eerste instantie herkenden de medewerkers hem niet eens. Ze waren aan het discussiëren of hij het echt was. Toen zei zijn vriend met wie hij aan het lunchen was: ja, het is Zlatan."
Dat Ibrahimovic in de omgeving te vinden was is zo vreemd niet. Het O21-elftal van AZ heeft Maximilian Ibrahimovic, de zoon van de Zweed, onder contract te staan. Hij kwam deze zomer definitief over van AC Milan. Eerder kwam hij op huurbasis uit voor Ajax.
Ibrahimovic duikt op in Hollands café: "Ze herkenden hem eerst niet"
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