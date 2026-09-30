Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ibrahimovic duikt op in Hollands café: "Ze herkenden hem eerst niet"

Rik Engelbertink
Zlatan Ibrahimovic
Zlatan Ibrahimovic Foto: © Pro Shots

Zlatan Ibrahimovic dook deze week plots op in Wijdewormer. De oud-spits van Ajax kwam voor een lunch in een restaurant samen met een vriend. De eigenaresse van het restaurant heeft tegenover NH Nieuws haar ervaringen over het bezoek gedeeld.

De Zweed schoof aan in café-brasserie Het Heerenhuis in Wijdewormer. Eigenaresse Nelly Molenaar was zelf niet aanwezig. "Ik kreeg de foto doorgestuurd in de groepsapp", zegt eigenaresse Nelly Molenaar tegenover het medium. "Ik was er niet, maar hoorde natuurlijk meteen wie er binnen zat."

Toch duurde het even voor het personeel doorhad wie Ibrahimovic was. "In eerste instantie herkenden de medewerkers hem niet eens. Ze waren aan het discussiëren of hij het echt was. Toen zei zijn vriend met wie hij aan het lunchen was: ja, het is Zlatan."

Dat Ibrahimovic in de omgeving te vinden was is zo vreemd niet. Het O21-elftal van AZ heeft Maximilian Ibrahimovic, de zoon van de Zweed, onder contract te staan. Hij kwam deze zomer definitief over van AC Milan. Eerder kwam hij op huurbasis uit voor Ajax.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Azzedine Ounahi en Frenkie de Jong

De Jong moet oppassen: "Anders word je voor een trainer onbetrouwbaar"

0
Julian Brandt

'Brandt-transferwaarde zakt met miljoenen ondanks sterke start'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ibrahimovic duikt op in Hollands café: "Ze herkenden hem eerst niet"

De Jong moet oppassen: "Anders word je voor een trainer onbetrouwbaar"

'Brandt-transferwaarde zakt met miljoenen ondanks sterke start'

Geelen krijgt lof na weigeren bonus: "Daar is hij er een van"

Sinkgraven hoopt op rentree: "Met meerdere clubs contact gehad"

Boukhari terug op oude nest: "We hebben dingen uitgesproken"

Van der Vaart tipt oud-Ajacied voor Bayern: "Zou ze beter maken"

Van Gaal gaf Jonker wijze les bij Ajax : "Ben dat nooit vergeten"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws