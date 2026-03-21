Ibrahimovic ontmoet PSV-icoon: "Je zoon is goed, we volgen hem"

Zlatan Ibrahimovic brak in Europa door bij Ajax. Amsterdam bleek de eerste stop van een gigantische carrière, die hem langs diverse topclubs leidde. Tegenwoordig is hij actief bij AC Milan, waar hij onlangs PSV-icoon Mark van Bommel ontmoette.

Van Bommel ging met DAZN namelijk even terug naar AC Milan, waar hij oud-ploeggenoot Ibrahimovic ontmoette. De Zweedse legende is sinds 2023 betrokken bij de Italiaanse grootmacht en fungeert als schakel tussen het team en de leiding van de club. Tevens geeft hij advies aan de eigenaren en het bestuur over het voetbaltechnische beleid.

Bij de ontmoeting tussen Van Bommel en Ibrahimovic in San Siro komt zoon Ruben ter sprake. "Je zoon is goed, zeggen ze tegen mij. We hebben hem op het oog", zegt Zlatan tegen Van Bommel. "Tot wanneer heeft je zoon een contract? We volgen hem. Maar toen wij kwamen, ging de prijs omhoog", aldus Ibrahimovic.