Ibrahimovic terug in Nederland: "Ajax is een geweldige club"

Zlatan Ibrahimović kijkt met een zeer goed gevoel terug op zijn tijd bij Ajax, zo vertelt hij in gesprek met Ziggo Sport. De Zweedse spits heeft momenteel een rol bij AC Milan en keerde woensdagavond met die club terug in Nederland.

Ibrahimović weet nog dat hij scoorde tijdens zijn eerste wedstrijd in De Kuip en een beker won in het stadion. "Goede herinneringen dus, maar niet alleen hier. Mijn tijd in Nederland was geweldig", vertelt de legendarische spits woensdagavond.

"Ik heb veel geleerd. Ik heb bij Ajax gespeeld, een geweldige club. We hadden een geweldig team. Het heeft mij enorm doen groeien als speler en als persoon. Alleen maar positieve herinneringen dus."