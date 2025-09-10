AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfers & geruchten

Ibrahimovic-transfer naar Juventus werd afgeluisterd door politie

Max
bron: NOS
Zlatan Ibrahimovic
Zlatan Ibrahimovic Foto: © Pro Shots

De transfer van Zlatan Ibrahimovic van Ajax naar Juventus werd afgeluisterd door de Italiaanse politie. Dat onthult de NOS

De Zweedse spits ruilde Ajax in 2004 in voor de Italiaanse grootmacht, maar de gesprekken tussen toenmalig Juventus-directeur Luciano Moggi en zaakwaarnemer Mino Raiola werden afgeluisterd door de Italiaanse politie. De autoriteiten waren op zoek naar bewijs dat Moggi de scheidsrechtersbenoemingen rond wedstrijden van Juventus beïnvloedde. 

De politie vond in de gesprekken tussen Raiola en Moggi niet wat het wilde vinden, maar geven ruim twintig jaar later wel een uniek inkijkje in de transfersoap rond Ibrahimovic. De spits vertrok uiteindelijk op de laatste dag van de transferperiode voor zestien miljoen naar Italië. 

Zet in op Ajax tegen PEC Zwolle!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Arne Slot en Marcel Keizer

'Arne Slot loert erop om toptalent van Ajax (18) te gaan halen'

0
Alex Kroes kijkt rond in de Arena

'Teleurstellende' transfer voor Ajax: "Is tegenwoordig een fooi"

0
Lees meer:
Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws Zlatan Ibrahimovic Ajax historie & oud-spelers
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen zeer fel: "Het lijkt gewoon helemaal nergens meer op"

0
Francesco Farioli emotioneel

Lied over Farioli viraal in Portugal: "Kunnen het niet geloven"

0
Erik ten Hag

Ten Hag-exit zorgt voor hilariteit: "Na drie dagen wilde hij weg"

0
Wim Kieft

Van Egmond geeft update over Wim Kieft: "De pijn was minder"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd