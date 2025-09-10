Ibrahimovic-transfer naar Juventus werd afgeluisterd door politie

De transfer van Zlatan Ibrahimovic van Ajax naar Juventus werd afgeluisterd door de Italiaanse politie. Dat onthult de NOS .

De Zweedse spits ruilde Ajax in 2004 in voor de Italiaanse grootmacht, maar de gesprekken tussen toenmalig Juventus-directeur Luciano Moggi en zaakwaarnemer Mino Raiola werden afgeluisterd door de Italiaanse politie. De autoriteiten waren op zoek naar bewijs dat Moggi de scheidsrechtersbenoemingen rond wedstrijden van Juventus beïnvloedde.

De politie vond in de gesprekken tussen Raiola en Moggi niet wat het wilde vinden, maar geven ruim twintig jaar later wel een uniek inkijkje in de transfersoap rond Ibrahimovic. De spits vertrok uiteindelijk op de laatste dag van de transferperiode voor zestien miljoen naar Italië.