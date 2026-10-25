Ibrahimovic weigerde Ajax-voetbal te spelen: "Hij dacht: flikker op"
Wim Kieft heeft in zijn carrière genoten van de grote spelers die in de Eredivisie hebben gespeeld. Zlatan Ibrahimovic was er ook een van in zijn tijd bij Ajax. De Zweed was niet vrij van fratsen, al was zijn balgevoel en talent ontegenzeggelijk groot.
"Als je Romario in Nederland hebt gehad, en Ronaldo. Denk eens na over wat voor bijzondere dingen die jongens allemaal deden", opent Kieft bij KieftJansenEgmondGijp de Podcast. "Ik weet nog dat Zlatan z'n eerste wedstrijd speelde onder Co Adriaanse. En hij moest niks van Zlatan hebben. Hij vond het allemaal speeltuingedoe."
"Ik herinner me nog een vriendschappelijke wedstrijd en ik herinner me nog dat hij rechts van de goal de bal had. En hij wilde in het begin van zijn carrière nog wel eens te veel", weet Kieft nog. "En toen maakte hij een sleepbeweging waarbij zelfs de grootste idioot nog kon zien dat hij héél erg goed was."
"Maar hij moest dan nog weer leren van Adriaanse hoe hij thuispaste in het Ajax-systeem. Maar aan het Ajax-systeem had Ibrahimovic mooi schijt. Hij dacht: flikker lekker op. Ik wil de bal hebben en ik doe het zoals ik het wil", besluit hij lachend.
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