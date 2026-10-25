Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ibrahimovic weigerde Ajax-voetbal te spelen: "Hij dacht: flikker op"

Rik Engelbertink
Zlatan Ibrahimovic
Zlatan Ibrahimovic Foto: © Pro Shots

Wim Kieft heeft in zijn carrière genoten van de grote spelers die in de Eredivisie hebben gespeeld. Zlatan Ibrahimovic was er ook een van in zijn tijd bij Ajax. De Zweed was niet vrij van fratsen, al was zijn balgevoel en talent ontegenzeggelijk groot. 

"Als je Romario in Nederland hebt gehad, en Ronaldo. Denk eens na over wat voor bijzondere dingen die jongens allemaal deden", opent Kieft bij KieftJansenEgmondGijp de Podcast. "Ik weet nog dat Zlatan z'n eerste wedstrijd speelde onder Co Adriaanse. En hij moest niks van Zlatan hebben. Hij vond het allemaal speeltuingedoe."

"Ik herinner me nog een vriendschappelijke wedstrijd en ik herinner me nog dat hij rechts van de goal de bal had. En hij wilde in het begin van zijn carrière nog wel eens te veel", weet Kieft nog. "En toen maakte hij een sleepbeweging waarbij zelfs de grootste idioot nog kon zien dat hij héél erg goed was."

"Maar hij moest dan nog weer leren van Adriaanse hoe hij thuispaste in het Ajax-systeem. Maar aan het Ajax-systeem had Ibrahimovic mooi schijt. Hij dacht: flikker lekker op. Ik wil de bal hebben en ik doe het zoals ik het wil", besluit hij lachend. 

Gerelateerd:
Ajax juicht

Ajax ontsnapt tegen Sparta dankzij een uitblinkende Ter Stegen

0
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena

Tolu wil door Ajax gekocht worden: "Natuurlijk sta ik daarvoor open"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer wijst beste aankoop van Ajax aan: "Zó belangrijk"

0
Wim Kieft

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

0
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena

Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"

0
Tolu Arokodare viert zijn treffer voor Ajax in een thuiswedstrijd

Tolu sheelt de show tijdens persconferentie: "En Willem helemaal"

0
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel mist 8 (!) spelers bij Ajax: "Zondag misschien beschikbaar"

0
Wim Kieft en Davy Klaassen

Wim Kieft bespreekt Ajacied: "Klaassen heeft geen vertrouwen in hem"

0
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus

Boulahrouz waarschuwt: "Ze verwachten gewoon te veel van Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax ontsnapt tegen Sparta dankzij een uitblinkende Ter Stegen

Ibrahimovic weigerde Ajax-voetbal te spelen: "Hij dacht: flikker op"

Tolu wil door Ajax gekocht worden: "Natuurlijk sta ik daarvoor open"

Opstelling bekend: Míchel hakt knoop door voor lastige posities

Kraay jr.: "Ondanks dat vind ik hem de beste linksbuiten van Ajax"

Ajax zoekt opvolger Ziggo. Kesbeke reageert: "Zou te gek zijn"

Ten Hag wil zich niet uitlaten over werk Cruijf: "Publiekelijk niet"

'Jordi Cruijff mist duel Ajax met Sparta om bijzondere reden'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws