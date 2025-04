Icoon Tahamata wacht al jaar op Ajax-belletje: "Nog niks gehoord"

Ajax heeft nog altijd geen contact opgenomen met clubicoon Simon Tahamata over een mogelijke terugkeer. Dat laat zijn management weten aan VoetbalPrimeur . Hoewel recente berichten anders suggereerden, is er geen sprake geweest van gesprekken tussen de club en de voormalig jeugdtrainer. Tahamata hoopt nog altijd op een rentree, maar wacht al bijna een jaar op een teken van leven vanuit Amsterdam.

De situatie valt op, gezien de lange en succesvolle historie van Tahamata bij Ajax. De oud-aanvaller brak in de jaren zeventig door in het eerste elftal en groeide uit tot publiekslieveling. Na zijn spelerscarrière werkte hij in totaal vijftien jaar als jeugdtrainer op sportcomplex De Toekomst, waar hij bekendstond om zijn persoonlijke aanpak en technische focus.

In maart 2024 vertrok hij naar Berlijn en maakte Ajax het plotselinge vertrek van Tahamata wereldkundig. Een maand later sprak Tahamata openlijk zijn onvrede uit over de manier waarop de clubleiding met zijn afscheid omging. Zijn project bij de Deutsche Football Academy is inmiddels afgerond, en een nieuwe uitdaging ligt in het verschiet. Drie concrete aanbiedingen liggen op tafel, maar een nieuwe samenwerking met Ajax heeft de voorkeur.

De Amsterdamse club heeft echter nog altijd geen contact gezocht met Tahamata.