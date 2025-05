'Ideale bestemming lonkt voor Farioli na zijn vertrek bij Ajax'

Sky Sport Italia schrijft dat Palladino simpelweg niet de juiste omstandigheden zag om door te gaan. La Gazzetta dello Sport gaat nog een stap verder: "Er is iets misgegaan, zowel binnen als buiten de club, en het is aan de mensen die er direct bij betrokken zijn om te begrijpen wat de oorzaak is." Ook Tuttosport wijst op "interne spanningen". De voormalig Juventus-speler zou bovendien al in beeld zijn bij Atalanta Bergamo, dat mogelijk afscheid neemt van Gian Piero Gasperini.

Door het abrupte vertrek worden er in Italië direct namen van mogelijke opvolgers genoemd. Eén van de opvallendste kandidaten is Francesco Farioli. Corriere dello Sport benadrukt dat hij uit Toscane komt, zijn studie in Florence volgde en afgelopen seizoen grote indruk maakte bij Ajax. Ook in Schotland circuleert zijn naam, waar hij wordt gelinkt aan Rangers.

Daarnaast zouden ook andere coaches op het verlanglijstje staan van Fiorentina. Al Nassr-trainer Stefano Pioli, die eerder al werkzaam was in Florence, wordt genoemd als mogelijke terugkeer. Verder zouden Daniele de Rossi, momenteel zonder club, en Marco Baroni van Lazio eveneens in beeld zijn. De komende weken zal moeten blijken welke richting Fiorentina kiest na het onverwachte vertrek van Palladino.