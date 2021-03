Geschreven door Jordi Smit 14 mrt 2021 om 19:03

Oussama Idrissi mocht zondagavond tegen PEC Zwolle 45 minuten lang op het veld verschijnen. De buitenspeler maakte een uitstekende indruk, maar het lukte hem uiteindelijk niet om een doelpunt of assist op zijn naam te zetten.

“Ik ben blij dat ik vandaag wat langer op het veld mocht staan. Het was zeker lekker om aan mijn teamgenoten, het publiek en mezelf te laten zien dat ik het nog steeds kan”, reageerde Idrissi na afloop in gesprek met ESPN. “We doen het natuurlijk uitstekend, vandaag met een comfortabele 0-2 voorsprong in de rust. Met het oog op de komende wedstrijden kan de trainer jongens dan meer sparen, terwijl hij andere jongens meer wil zien. Op dit soort momenten moet je als wisselspeler scherp zijn om je niveau te halen.” Ondanks zijn vele reservebeurten heeft Idrissi het uitstekend naar zijn zin in Amsterdam. “Mijn teamgenoten zijn gretig, willen altijd hard trainen en hanteren een goede intensiteit. Het is een goede mix tussen jongens die gretig zijn en veel spelintelligentie. Daar kan ik mezelf aan optrekken.”

Idrissi hoopt ondertussen stiekem op een kans in het basiselftal. “Ik loop natuurlijk al wat langer rond. Ik weet dat een trainer gedurende het seizoen meerdere selectiespelers nodig heeft. Elk team heeft soms te maken met schorsingen, blessures en jongens die niet helemaal in vorm zijn. Als je als bankspeler dan goed traint, dan hoop je minuten te krijgen en te laten zien wat je kan betekenen voor het elftal. Ik moet keihard aan de deur blijven kloppen. Uiteindelijk weet je dan maar nooit wanneer je een keer aan de aftrap mag verschijnen.” Met de niet-ingeschreven Haller heeft Idrissi in de Europa League kans op speelminuten, maar voorlopig krijgen Antony en David Neres de voorkeur. “Je probeert altijd je best te doen. Ik moet klaarstaan voor de momenten die ik ga krijgen. De trainer weet wat andere jongens kunnen en wat ik kan. We hebben een goede 3-0 uitgangspositie, dus dan is het aan de trainer wat hij met de opstelling doet. Ik ben ready, maar andere jongens zijn dat ook. We gaan het zien.”