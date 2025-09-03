AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
"Ieder interview van Heitinga zet ik af, ik kan het niet aanzien"

Niek
John Heitinga bij ESPN in gesprek met Hans Kraay junior
John Heitinga bij ESPN in gesprek met Hans Kraay junior Foto: © Pro Shots

Ajax speelde afgelopen weekend met 1-1 gelijk op bezoek bij FC Volendam en daardoor wist de club uit Amsterdam tot nu toe slechts twee van de eerste vier competitiewedstrijden te winnen. René van der Gijp toont zich kritisch over de aanstelling van trainer John Heitinga. 

"Waarom neem je als topclub een trainer die nergens iets gepresteerd heeft? Hij heeft amper leiding gegeven aan een groep", vertelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Alleen bij Jong Ajax, maar waarom doe je dat? Het is wel belangrijk dat je een club naar buiten toe ook goed verkoopt en presenteert. Ieder interview van Heitinga zet ik af. Ik kan het niet meer aanzien", besluit Van der Gijp kritisch. 

Rob Jansen, de zaakwaarnemer van Heitinga, nam het op voor de oefenmeester. "Heitinga kwam door vanuit de jeugd van Ajax en werd assistent bij West Ham United en Liverpool", blikt hij terug. "Dat zijn goede leerscholen op een wereldniveau. John heeft in potentie alles om hoofdtrainer te worden. Ik denk dat hij er wel gaat komen. In Nederland geven we iemand natuurlijk ook wel snel een stempel", aldus Jansen.

Michel van Egmond is het echter niet eens met de belangenbehartiger. "Luister, Rob. Doe je ogen dicht en luister naar die interviews", adviseert hij. "Het is allemaal onzin. Het begin van zijn zinnen hebben niets te maken met het eind van zijn zinnen", besluit Van Egmond. 

