"Marco van Basten is een prima autist, met zijn papiertjes"
Het laatste Ajax Nieuws

"Iedereen die hier zit, denkt waarschijnlijk dat het kansloos is"

Niek
John Heitinga in de Johan Cruijff Arena
John Heitinga in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het woensdagavond in de Johan Cruijff Arena op tegen Internazionale en John Heitinga verwacht een lastige wedstrijd. De oefenmeester liet tijdens de persconferentie weten dat de Italiaanse topclub de grote favoriet is. 

"Iedereen die hier zit, denkt waarschijnlijk dat het kansloos is. Je speelt tegen een topploeg", legt hij uit op de website van VI. "We moeten realistisch zijn: we zullen ook momenten achter de bal aan moeten lopen, dat zullen we ook gedisciplineerd moeten doen", waarschuwt Heitinga.

"Dat is ook een stukje mentaal, dat je dat op moet brengen, dat je daarin je afspraken nakomt en wat meer meters moet maken", vervolgt hij. "Je zal naar een een kant moeten krijgen en dan door moeten stappen. We moeten in ieder geval voorkomen dat zij voorzetten kunnen geven, zo min mogelijk. Die moet je blokken. We zullen ze daar goed op moeten vangen", constateert Heitinga.

Ook in aanvallend opzicht heeft hij een duidelijk plan. "We moeten goed kijken waar we de diepte kunnen bespelen, achter hun laatste linie. Je hebt natuurlijk twee wingbacks die vooral willen aanvallen, dus: kunnen we daar gebruik maken van de ruimtes die ze weggeven? En in topwedstrijden is het cruciaal om goed te zijn in de standaardsituaties", besluit Heitinga. 

Overzicht van de Johan Cruijff Arena

Goodijk voorspelt opstelling Ajax: "Op basis van de training"

0
Cristian Chivu als trainer van Internazionale

Chivu roemt Ajax: "Zij zijn niet de underdog, wat mij betreft"

0
Video’s
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
René van der Gijp

Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
