"Iedereen die hier zit, denkt waarschijnlijk dat het kansloos is. Je speelt tegen een topploeg", legt hij uit op de website van VI. "We moeten realistisch zijn: we zullen ook momenten achter de bal aan moeten lopen, dat zullen we ook gedisciplineerd moeten doen", waarschuwt Heitinga.

"Dat is ook een stukje mentaal, dat je dat op moet brengen, dat je daarin je afspraken nakomt en wat meer meters moet maken", vervolgt hij. "Je zal naar een een kant moeten krijgen en dan door moeten stappen. We moeten in ieder geval voorkomen dat zij voorzetten kunnen geven, zo min mogelijk. Die moet je blokken. We zullen ze daar goed op moeten vangen", constateert Heitinga.

Ook in aanvallend opzicht heeft hij een duidelijk plan. "We moeten goed kijken waar we de diepte kunnen bespelen, achter hun laatste linie. Je hebt natuurlijk twee wingbacks die vooral willen aanvallen, dus: kunnen we daar gebruik maken van de ruimtes die ze weggeven? En in topwedstrijden is het cruciaal om goed te zijn in de standaardsituaties", besluit Heitinga.