"Iedereen zegt: Geen Ajax-voetbal, maar kijk waar ze vandaan komen"

Ajax is in een korte tijd veranderd in een hecht collectief, zo ziet ook voormalig hoofdtrainer John van 't Schip. In gesprek met Ajax Showtime geeft hij aan dat het verschil met vorig seizoen vooral te vinden is in de manier waarop de technische staf functioneert. Volgens hem is daar een cruciale stap gezet, en dat is te zien in het veldspel én in de ontwikkeling van de spelers.