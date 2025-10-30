Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

IFAB wil VAR meer macht geven en strengere regels tegen tijdrekken

Amber
bron: IFAB
Een VAR-check bij Ajax
Een VAR-check bij Ajax Foto: © Pro Shots

De International Football Association Board (IFAB), het orgaan dat verantwoordelijk is voor de spelregels in het voetbal, overweegt om de VAR meer invloed te geven. Tijdens een digitale vergadering werd besproken dat de videoscheidsrechter in de toekomst mogelijk mag ingrijpen bij een onterechte tweede gele kaart.

Met die uitbreiding zou worden voorkomen dat spelers, zoals Alexandre Penetra vorig seizoen tegen Ajax, onterecht met rood van het veld moeten. Tot nu toe mag de VAR alleen tussenkomen bij directe rode kaarten, maar daar zou dus verandering in kunnen komen.

Daarnaast denkt de IFAB na over nieuwe maatregelen tegen tijdrekken. Sinds dit seizoen geldt dat keepers maximaal acht seconden de bal in hun handen mogen houden, anders volgt een hoekschop voor de tegenstander. De bond overweegt om die acht-seconden-regel ook toe te passen bij inworpen en doeltrappen om het speltempo verder te verhogen.

Of de voorstellen daadwerkelijk worden doorgevoerd, wordt begin volgend jaar duidelijk. De IFAB bespreekt de plannen officieel tijdens haar jaarvergadering op 20 januari.

Gerelateerd:
Bendegúz Kovács

Kovács ging weg bij Ajax: "Zeiden dat ik geen kans meer kreeg"

0
Spelers van Ajax bedanken de fans

Hoogeveen door in beker: "Ajax wil je misschien niet tegenkomen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Arnold Bruggink naast de dug-out van FC Twente

Bruggink kreeg transferverzoek Ajax op avond vóór crematie moeder

0
René Wagelaar

René Wagelaar kijkt naar Ajax: "Dat is net de extra kwaliteit"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek haalt uit naar Ajacied: "Hij is overacting en niet echt"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek over Heitinga: "Het is de vraag of hij dat heeft gedaan"

0
Kenneth Taylor

Kenneth Taylor: "Zijn boos op elkaar geworden in de kleedkamer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd