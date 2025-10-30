IFAB wil VAR meer macht geven en strengere regels tegen tijdrekken

De International Football Association Board (IFAB), het orgaan dat verantwoordelijk is voor de spelregels in het voetbal, overweegt om de VAR meer invloed te geven. Tijdens een digitale vergadering werd besproken dat de videoscheidsrechter in de toekomst mogelijk mag ingrijpen bij een onterechte tweede gele kaart.

Met die uitbreiding zou worden voorkomen dat spelers, zoals Alexandre Penetra vorig seizoen tegen Ajax, onterecht met rood van het veld moeten. Tot nu toe mag de VAR alleen tussenkomen bij directe rode kaarten, maar daar zou dus verandering in kunnen komen.

Daarnaast denkt de IFAB na over nieuwe maatregelen tegen tijdrekken. Sinds dit seizoen geldt dat keepers maximaal acht seconden de bal in hun handen mogen houden, anders volgt een hoekschop voor de tegenstander. De bond overweegt om die acht-seconden-regel ook toe te passen bij inworpen en doeltrappen om het speltempo verder te verhogen.

Of de voorstellen daadwerkelijk worden doorgevoerd, wordt begin volgend jaar duidelijk. De IFAB bespreekt de plannen officieel tijdens haar jaarvergadering op 20 januari.