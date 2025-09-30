Igor Paixão schittert tegen Ajax: "Een geweldige show neergezet"

Igor Paixão was dinsdagavond één van de smaakmakers aan de kant van Olympique Marseille. De vleugelaanvaller had binnen het kwartier al twee keer gescoord tegen Ajax, dat met 4-0 onderuit ging.

"Ik ben heel blij. Dankzij God heb ik twee doelpunten kunnen maken. Dit team is erg sterk, we hebben een geweldige show neergezet", zei Paixão na afloop van het duel bij Canal+. De voormalig Feyenoorder had daarnaast steun van een aantal bijzondere mensen in het stadion. "Mijn familie was hier en steunde me."

"Deze wedstrijd was bevredigend, het geeft het team vertrouwen", vervolgt de Braziliaanse buitenspeler. "De coach steunt ons. De Champions League is een moeilijke competitie, maar het team is klaar om heel ver te komen", aldus Paixão.