Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

Igor Paixão schittert tegen Ajax: "Een geweldige show neergezet"

Stefan
Igor Paixão viert zijn treffer tegen Ajax
Igor Paixão viert zijn treffer tegen Ajax Foto: © Pro Shots

Igor Paixão was dinsdagavond één van de smaakmakers aan de kant van Olympique Marseille. De vleugelaanvaller had binnen het kwartier al twee keer gescoord tegen Ajax, dat met 4-0 onderuit ging.

"Ik ben heel blij. Dankzij God heb ik twee doelpunten kunnen maken. Dit team is erg sterk, we hebben een geweldige show neergezet", zei Paixão na afloop van het duel bij Canal+. De voormalig Feyenoorder had daarnaast steun van een aantal bijzondere mensen in het stadion. "Mijn familie was hier en steunde me."

"Deze wedstrijd was bevredigend, het geeft het team vertrouwen", vervolgt de Braziliaanse buitenspeler. "De coach steunt ons. De Champions League is een moeilijke competitie, maar het team is klaar om heel ver te komen", aldus Paixão.

Gerelateerd:
Davy Klaassen tegen Olympique Marseille

Davy Klaasen geïrriteerd: "Ajax moet zich achter de oren krabben"

0
Marco van Basten bij Ziggo Sport

Marco van Basten snoeihard voor Ajacied: "Dramatisch, waanzin"

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden Champions League Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

Van der Gijp verbaasd door Ajax: "Ik vond dat best bijzonder"

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hard: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1"

0
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd