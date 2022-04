Geschreven door Idse Geurts 05 apr 2022 om 10:04

Mohamed Ihattaren beleefde gisteravond een droomavond bij Jong Ajax. Eerst kreeg de middenvelder te horen dat hij tegen TOP Oss in de basis mocht starten. Daarna bleek Ihattaren ook nog eens in goede vorm te verkeren, want de 20-jarige wist zijn basisdebuut te bekronen met een assist en een goal. Ook gaf de middenvelder nog een voorassist. Jong Ajax won de wedstrijd met 4-1, waardoor Ihattaren dus betrokken was bij vrijwel alle doelpunten.

Jong Ajax-coach John Heitinga is dan ook tevreden over het optreden van Ihattaren. Toch toont Heitinga zich ook kritisch. “Bij vlagen zie je zijn genialiteit en hoe goed hij kan voetballen, maar daar ligt het niet aan”, stelt de coach van Jong Ajax tegenover¬†VoetbalPrimeur.¬†Ook heeft de middenvelder nog niet de volle negentig minuten meegespeeld. “Dat gaat in overleg met het eerste. Hij moet ritme opdoen. Hij heeft al lang niet gespeeld, dus daar houd je rekening mee. In goed overleg met het performance team, medisch team en de technische mensen is vandaag de keuze gemaakt om hem zestig minuten te laten spelen”, legt Heitinga uit.

Tot slot laat Heitinga ook weten dat hij gelooft in de motivatie van Ihatarren. “Voetballen is het leukste wat er is. Hij staat weer op het veld. Vergeet ook niet dat hij veel van de jongens in deze groep al kent. Kijk maar naar de selectie van Oranje O17, toen ze Europees kampioen werden”, besluit de coach.