Ihattaren bijt van zich af: "Je moet het bij de feiten houden"

Mohamed Ihattaren blijft negatief in het nieuws komen, mede door verhalen van Johan Derksen. Dat hij echter te laat zou komen op trainingen van Fortuna Sittard is een leugen, zo geeft de middenvelder aan in Voetbal International .

Ihattaren werd in de podcast Groeten uit Grolloo, waar Johan Derksen aan bijdraagt, besproken. Daar zei Derksen dat Ihattaren elke ochtend in de spits staat richting Sittard en na de training zo snel mogelijk weer naar Utrecht porbeert te gaan. Daardoor zou Ihattaren behoorlijk vaak te laat komen.

Ihattaren reageerde op Instagram en zei dat mensen 'onzin verspreiden'. "Die mensen doen hun werk, ik dat van mij", begint de middenvelder daarover bij Voetbal International. "Interviews geven hoort erbij, al kies ik ze wel uit. Ik weet sowieso: wat ik ook nog zal zeggen, ze zullen er altijd op reageren. Anders kijken mensen niet naar hun programma’s, lezen ze hun stukjes niet. Zo werkt het."

"Ik vind het zelf ook best leuk om naar Johan Derksen te kijken", zegt de middenvelder, die ook kritiek heeft. "Hij moet zich wel bij de feiten houden. Volgens hem race ik elke dag op en neer naar Utrecht en kom ik hier steeds te laat."

"Nou is Danny Buijs een heel fijne gast, maar geen gemakkelijke. Als je bij hem te laat komt, speel je niet. Ik ben hier niet één keer te laat gekomen", zegt Ihattaren. "Mensen roepen dus dingen over mij die niet gebaseerd zijn op feiten." Overigens kan Ihattaren daar prima mee leven. "Mensen mogen over mij zeggen wat ze willen. Het raakt me niet meer."