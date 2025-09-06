Kick-off
Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ihattaren bijt van zich af: "Je moet het bij de feiten houden"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Mohamed Ihattaren namens Fortuna Sittard
Mohamed Ihattaren namens Fortuna Sittard Foto: © Pro Shots

Mohamed Ihattaren blijft negatief in het nieuws komen, mede door verhalen van Johan Derksen. Dat hij echter te laat zou komen op trainingen van Fortuna Sittard is een leugen, zo geeft de middenvelder aan in Voetbal International.

Ihattaren werd in de podcast Groeten uit Grolloo, waar Johan Derksen aan bijdraagt, besproken. Daar zei Derksen dat Ihattaren elke ochtend in de spits staat richting Sittard en na de training zo snel mogelijk weer naar Utrecht porbeert te gaan. Daardoor zou Ihattaren behoorlijk vaak te laat komen.

Ihattaren reageerde op Instagram en zei dat mensen 'onzin verspreiden'. "Die mensen doen hun werk, ik dat van mij", begint de middenvelder daarover bij Voetbal International. "Interviews geven hoort erbij, al kies ik ze wel uit. Ik weet sowieso: wat ik ook nog zal zeggen, ze zullen er altijd op reageren. Anders kijken mensen niet naar hun programma’s, lezen ze hun stukjes niet. Zo werkt het."

"Ik vind het zelf ook best leuk om naar Johan Derksen te kijken", zegt de middenvelder, die ook kritiek heeft. "Hij moet zich wel bij de feiten houden. Volgens hem race ik elke dag op en neer naar Utrecht en kom ik hier steeds te laat." 

"Nou is Danny Buijs een heel fijne gast, maar geen gemakkelijke. Als je bij hem te laat komt, speel je niet. Ik ben hier niet één keer te laat gekomen", zegt Ihattaren. "Mensen roepen dus dingen over mij die niet gebaseerd zijn op feiten." Overigens kan Ihattaren daar prima mee leven. "Mensen mogen over mij zeggen wat ze willen. Het raakt me niet meer."

Zet in op Nederland tegen Litouwen!

Het Nederlands elftal speelt zondagavond de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
James McConnell met Liverpool in de FA Cup

McConnell heeft toekomst bij Liverpool: "Dankt hij aan één kwaliteit"

0
Danny Blind

Blind over nieuwe concurrentiestrijd Ajax: "Moeten het uitvechten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mohamed Ihattaren
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd