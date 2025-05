'Ihattaren blijft in Eredivisie': "Hij gaat met Mo Allach mee"

Ihattaren keerde eerder dit seizoen via RKC Waalwijk terug op de Nederlandse velden en liet zich daar regelmatig goed zien. Nu de club uit Waalwijk degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie is de kans groot dat Ihattaren een transfer gaat maken. In De Ballen Verstand-podcast krijgt Ten Voorde de vraag of hij een optie is voor FC Twente, maar dat schiet de journalist gelijk af. "Hij gaat naar FC Groningen. Hij gaat mee met Mo Allach", voorspelt hij.

Allach en Ihattaren zijn bekenden van elkaar. De oud-technisch directeur van RKC Waalwijk haalde Ihattaren naar het Mandemakers Stadion en is inmiddels de technische man bij FC Groningen. Ihattaren heeft nog een contract tot medio 2026.