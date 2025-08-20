Ihattaren blikt terug: "Daar ben ik de club altijd dankbaar voor"

Mohamed Ihattaren weet dat het vooral van hem moet gaan komen, wil hij zijn kans als prof nog een echte kans geven. De middenvelder annex aanvaller speelde een aantal maanden aardig voetbal bij RKC, maar had de hele zomer geen contract. Nu zit hij bij Fortuna Sittard.

"Ik had veel aanbiedingen uit het buitenland. Maar ik wil voorlopig in Nederland blijven, omdat ’Project Mo’ nog niet is afgerond", zegt Ihattaren in gesprek met De Telegraaf. "José heeft me samen met Ricardo Kishna en Koen Veenstra al het gereedschap gegeven om weer profvoetballer te worden."



Hij zit goed in zijn vel. "Mede doordat ik rust in mijn hoofd heb. Ik hoef niet meer in recordtijd naar de top, want tien stappen vooruitzetten, heeft geen zin als je daarna weer tien stappen terug zet. Ik doe het nu met meneer Buijs stapje voor stapje."

Toch is niet alles goed gegaan sinds zijn 'wederopstanding'. "Dat ik de degradatie van RKC niet heb kunnen voorkomen. Ik ben de club voor altijd dankbaar dat ik de kans heb gekregen weer de voetbalwereld in te duiken. Ik zit er echt mee dat zij nu niet in de Eredivisie spelen. Hopelijk gebeurt dat snel weer."