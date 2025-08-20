Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ihattaren blikt terug: "Daar ben ik de club altijd dankbaar voor"

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Mohamed Ihattaren bij Fortuna Sittard
Mohamed Ihattaren bij Fortuna Sittard Foto: © Pro Shots

Mohamed Ihattaren weet dat het vooral van hem moet gaan komen, wil hij zijn kans als prof nog een echte kans geven. De middenvelder annex aanvaller speelde een aantal maanden aardig voetbal bij RKC, maar had de hele zomer geen contract. Nu zit hij bij Fortuna Sittard. 

"Ik had veel aanbiedingen uit het buitenland. Maar ik wil voorlopig in Nederland blijven, omdat ’Project Mo’ nog niet is afgerond", zegt Ihattaren in gesprek met De Telegraaf. "José heeft me samen met Ricardo Kishna en Koen Veenstra al het gereedschap gegeven om weer profvoetballer te worden."

Hij zit goed in zijn vel. "Mede doordat ik rust in mijn hoofd heb. Ik hoef niet meer in recordtijd naar de top, want tien stappen vooruitzetten, heeft geen zin als je daarna weer tien stappen terug zet. Ik doe het nu met meneer Buijs stapje voor stapje."

Toch is niet alles goed gegaan sinds zijn 'wederopstanding'. "Dat ik de degradatie van RKC niet heb kunnen voorkomen. Ik ben de club voor altijd dankbaar dat ik de kans heb gekregen weer de voetbalwereld in te duiken. Ik zit er echt mee dat zij nu niet in de Eredivisie spelen. Hopelijk gebeurt dat snel weer."

Gerelateerd:
Brian Brobbey

'Ajax nadert akkoord over transfer Brobbey: vraagprijs bekend'

0
Marco van Basten bij Ziggo Sport

Marco van Basten krijgt harde kritiek: "Het is ondragelijk"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mohamed Ihattaren
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd