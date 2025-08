'Ihattaren buiten selectie RKC': "Die kans achten ze bijna nul"

Ihattaren sprak na afgelopen seizoen zijn vertrekwens uit en keek de afgelopen weken toe bij oefenwedstrijden van RKC Waalwijk. Ook ontbrak hij zondag bij de officiële spelerspresentatie 'wegens omstandigheden'. "Zijn afwezigheid riep nogal wat vragen op en inmiddels is ook duidelijk dat Ihattaren niet in actie gaat komen als RKC maandag aan de competitie begint", schrijft Bob Hermus op de website van het Brabants Dagblad. "Werkweigering is dat absoluut niet. Dat de club hem naar de uitgang duwt, is óók zeker niet het geval."

Zowel Ihattaren als RKC Waalwijk willen niet dat de linkspoot geblesseerd raakt en RKC Waalwijk moet tevens verder zonder Ihattaren, die daardoor alleen meetraint. "Vanuit zijn eigen entourage waren er aanvankelijk best wat twijfels over het feit dat hij geen wedstrijden speelt. Ihattaren is er bovendien bij gebaat zich nog eens goed in de etalage te zetten", schetst Hermus. "Binnen de club is men ervan overtuigd dat een speler van zijn statuur dat niet per se nodig heeft en toch al op de radar staat in binnen- en buitenland."

"De kans dat Ihattaren bij het verstrijken van de transferdeadline nog steeds in Waalwijk rondloopt, achten ze daar bijna nul", aldus de clubwatcher, die weet dat Ihattaren nog gewild is. "Er wordt ondertussen steeds vaker naar hem geïnformeerd. Het spel lijkt langzaam op gang te komen en Fortuna Sittard is een van de geïnteresseerden. Een langer verblijf in Nederland past perfect in het ideale plaatje van de speler, mits dat op het hoogste niveau is en hij zijn speelminuten kan maken."