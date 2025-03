Ihattaren dankt oud-Ajacied voor ommekeer: "Zie hem als een broer"

De 23-jarige spelmaker toont zich schuldbewust van sommige slechte keuzes in zijn carrière, maar kijkt nu vooruit. Bij Goedemorgen Eredivisie praat hij over de mensen die een belangrijke rol spelen in zijn groeiende vorm.

Een van deze mensen is Ricardo Kishna. "Hij weet ook hoe het is om tegenslagen te krijgen", spreekt Ihattaren lovend over hem. "Ik kan veel van hem leren. Ik zie hem echt als een broer voor me. Ik ben bijna elke dag met Ricardo."

Kishna hielp hem in moeilijke tijden. "Hij heeft helaas heel veel blessures gehad, maar hij was echt goed. Hij heeft het mij vaak uitgelegd hoe erg ik voetbal moet waarderen en dat ik er vooral van moet genieten. Soms app ik hem voor de wedstrijd: ik moet vandaag scoren, man. Dan zegt hij: ga vooral genieten", vertelt Ihattaren.