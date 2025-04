Ihattaren: "Denk dat ik een van de beste van de Eredivisie ben"

"Ik ben naar hier gehaald om het team bij de hand te nemen op zulke momenten. Ik probeer belangrijk te zijn met bepalende acties. Dat ben ik vandaag niet geweest, vind ik zelf. Daar zit ik wel mee", zegt Ihattaren in het Brabants Dagblad na de wedstrijd tegen Heracles Almelo. "De trainer weet wat het beste is voor het team, daar hou ik me netjes aan. Waar het aan lag? Ik zou het niet weten."

"Ik voelde geen spanning bij mijn ploeggenoten, al zeker niet bij mezelf. Dit zijn juist lekkere wedstrijden. Een vol stadion, er vol voor moeten gaan. Mij geeft het juist een extra kick", gaat hij verder. "Ik weet welk niveau ik ooit heb bereikt en welk niveau ik weer kan bereiken."

"Bij elk team is er concurrentie. Trainers weten dat ik hier ben om minuten te maken en dat ik voor mijn vervolgstap wil gaan. Ik denk dat ik een van de betere spelers ben van de Eredivisie, dat mag ook wel worden gezegd", aldus Ihattaren.