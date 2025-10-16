Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

AD Voetbalpodcast
2025-10-09
Mo Ihattaren is gevolgd voor een documentaire over de lastige periode die hij doormaakte. De Telegraaf was aanwezig op de premiere, en sprak met de oud-middenvelder van onder andere Ajax en PSV. 

"Ik heb de docu vooral laten maken om jongeren te inspireren", begint Ihattaren voor de camera van De Telegraaf. "Maar ook voor mezelf voor later, dat mijn kinderen dit kunnen terugkijken en trots kunnen zijn op hun papa. Binnenkort komt er een andere documentaire, maar dan in de top. Mijn uitspraken zijn gewaagd, maar ik weet dat ik ze ga bereiken."

"Alleen god weet waar dat is, maar ik ga er alles aan doen om dat te bereiken', vervolgt hij, waarna hij toch wordt uitgelokt om een club te noemen. "Top 6 Engeland, top 4 Spanje of top 2 Duitsland, dat zeker weten."

Desondanks is de middenvelder blij hoe het nu gaat. "Dat mag ook wel toch, na al die jaren", reageert hij. "Het heeft even geduurd, ik ben er blij mee. Ik voel me ook veel beter, dat had ik twee drie jaar geleden niet echt durven denken."

