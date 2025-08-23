Kick-off
Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

Max
bron: ESPN

Mohamed Ihattaren is niet van plan om ooit nog uit te komen voor het Nederlands elftal. De oud-speler van Ajax wil uitkomen voor Marokko. 

Ihattaren maakte deze zomer een transfer naar Fortuna Sittard, maar mocht hij ooit nog geselecteerd worden voor het nationale team, heeft hij een duidelijke keuze. "Nederland is volledig uitgesloten", vertelt hij aan ESPN. "Ik ga 100 procent voor het Marokkaanse elftal spelen. Ik speel voor Marokko of speel geen interlands."

Het gevallen toptalent voelt weinig liefde in Nederland. "In de tijd dat het wat minder ging, was heel Nederland tegen me", legt hij uit. "Dan word je als Marokkaan gezien. Als het dan weer goed gaat, ben je een van hen. Dat is hoe ik het heb ervaren. De liefde die ik in Marokko heb ervaren van de mensen daar is heel anders. Tuurlijk, je bent in Nederland. Maar het Oranjeshirt aantrekken gaat nooit meer gebeuren."

