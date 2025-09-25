Ihattaren emotioneel: "Excuses voor fouten die ik gemaakt heb"

Mohamed Ihattaren kan zijn emoties niet bedwingen wanneer hij spreekt over zijn overleden vader, blijkt uit de trailer van 'Mo Ihattaren – De Beproeving'. De 23-jarige aanvallende middenvelder vertelt hoe groot de impact van zijn vader op zijn leven was.

"Hij was mijn alles, man. Nog steeds mijn alles", zegt Ihattaren, die pas zestien jaar oud was toen hij zijn vader verloor. Na dat verlies ging het snel bergafwaarts met hem. De spelmaker wil zijn vader één ding duidelijk maken: "Mijn excuses. Voor de enorme fouten die ik heb gemaakt op jonge leeftijd. Waar hij denk ik niet achter zou staan", geeft hij toe, zichtbaar emotioneel.

Toch is Ihattaren vastberaden zijn belofte waar te maken. "Ben ik gemaakt voor de absolute top? Honderd procent." In de beelden waarschuwt onder anderen Mark van Bommel hem dat de weg terug lang zal zijn. De voormalige Ajacied speelt momenteel voor Fortuna Sittard, waar hij in vijf Eredivisie-wedstrijden drie keer scoorde en één assist gaf.