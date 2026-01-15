Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
'Ihattaren gelinkt aan topclub': "Anders gaat het tegen hem staan"

Arthur
Mohamed Ihattaren
Mohamed Ihattaren Foto: © Pro Shots

Mohamed Ihattaren geldt dit seizoen als een van de weinige lichtpuntjes bij het behoudende spel van Fortuna Sittard, zo klinkt het in de podcast Willem&Wessel van VoetbalPrimeur. Willem van Hanegem geniet zichtbaar van de 23-jarige oud-speler van Ajax en ziet in hem zelfs een toekomstige speler voor Feyenoord.

In de podcast komt eerst Alen Halilovic ter sprake, waarna ook Ihattaren wordt besproken. Twee flegmatieke voetballers die allebei wel een duidelijke gebruiksaanwijzing hebben. Van Hanegem krijgt de vraag of hij zulke spelers samen zou durven opstellen. Dat levert een uitgesproken reactie op.

"Tuurlijk wel, waarom niet. Ik hoor alleen maar op televisie dat een 8, een 6 en een 10 daar moeten staan. Dan denk ik, wat een rare mensen! Wij wilden goede spelers hebben. Je speelde met Nygaard, Jan Peters, geweldige spelers. Je was blij dat je goede spelers had naast je. Feyenoord komt vanaf het begin creativiteit te kort."

Vervolgens wordt Van Hanegem gevraagd of Ihattaren een overstap naar Feyenoord zou moeten maken. Ook daar heeft De Kromme een duidelijke mening over. "Hij zou wel mee moeten spelen. Voetballen wil hij wel, maar hij moet ook om zich heen kijken, anders gaat het tegen hem staan."

